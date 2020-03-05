Арнольд Шварценеггер требует миллионы долларов от российской компании, создавшей «Терминатора»

05.03.2020, 15:00, Новости дня

Фирма Promobot без разрешения использовала образ актера для создания робота-двойника.

Знаменитый актер Арнольд Шварценеггер готов судиться с компанией Promobot из России. «Терминатор» хочет получить от фирмы 10 миллионов долларов за то, что она использовала его образ для создания робота.

Кроме этой суммы актер хочет выбить из компании всю выручку, которую та получила благодаря андроиду. Разумеется, тяжбой будет заниматься не сам «железный Арни», а фирма, представляющая его интересы.

В иске сказано, что Promobot использует робота-двойника актера на публичных мероприятий для рекламы и сбыта своей продукции. Робота- Шварценеггера продемонстрировали на выставке CES в Лас-Вегасе в январе 2020 года. После этого то адвокат Шварценеггера Марти Сингер потребовал от фирмы прекратить использование образа его клиента.

В Promobot пообещали больше не допускать нарушений прав актера, но в феврале 2020 снова публично показали андроида – на выставке игрушек в Нью-Йорке.

Известно, что в октябре 2019 года на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге Promobot лично представили Шварценеггеру его технологического двойника, и тот отнесся к продукту одобрительно.

В Promobot уже заявили, что ликвидируют робота, похожего на Арнольда Шварценеггера. Компания уточнила, что сделает всё возможное, чтобы не допустить недопонимания и конфликтов.

«Указанного человекоподобного робота-няню мы намерены утилизировать. Сейчас он в США, где был представлен на выставке Toy Fair 2020 в Нью-Йорке. Мы не указывали, что это Арнольд Шварценеггер, не упоминали его имя, не хотели использовать внешность, чтобы продвигать свой продукт, робота будем утилизировать», – сообщают представители Promobot.

Разработанный фирмой робот полностью копирует внешность своего «прототипа». Он может поворачивать голову, вращать глазами, двигать бровями и губами, может поддерживать разговор. «Лицо» андроида может воспроизвести более 600 вариантов микромимики человека. Для создания максимальной реалистичности, российские инженеры создали и запатентовали собственную конструкцию лица и применили уникальную технологию производства искусственной кожи.

Promobot был создан в 2015 году в Перми, это самый крупный производитель автономных сервисных роботов в России, а также всей северо-восточной Европе. Область применения промоботов широка – они заменяют или дублируют людей на таких позициях как консультирование и промо, оказывают услуги гида, администратора и консьержа.

Роботы Promobot уже функционируют в Московском метро, Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке.

Голливудской звезде Арнольду Шварценеггеру уже 72 года, но он по-прежнему живет полной жизнью – катается на танке, давя автомобили, хулиганит на европейских вокзалах и шутит даже в самых сложных жизненных ситуациях.