Кардинально: в России меняют систему оплаты больничных и отпусков

05.03.2020, 15:00, Новости дня

Все социальные выплаты работник будет получать не от работодателя, а из Фонда социального страхования напрямую.

Правительство России собирается менять систему оплаты отпускных, больничных листов, декретов работающим гражданам. Министерство труда работает над законопроектом, по которому с 2021 года все работники будут получать выплаты по больничным листам, пособия по беременности и родам, отпускам сверх установленных Трудовым кодексом 28 дней и другие не от работодателя, как это происходит сейчас, а от Фонда социального страхования (ФСС). «Известиям» в правительстве пояснили, что это делается для того, чтобы граждане гарантированно получали все причитающиеся им страховые выплаты.

В Госдуме, где документ планируется обсудить в декабре, уже знают о системе «Прямые выплаты». По мнению представителей партии «Единая Россия» работающим россиянам такое законопроект даст преимущества, особенно в случае, если у работодателя не окажется денег для этого. Также преимуществом названа и выплата денег по больничным листам напрямую из Фонда, тогда как работодатель может оплатить больничный только в конце года. Единороссы даже предлагают разместить кассы ФСС непосредственно в поликлиниках для удобства заболевших.

В КПРФ тоже одобрили идею, поскольку сталкивались со случаями, когда какая-нибудь сотрудница ушла в декретный отпуск, а ее предприятие обанкротилось, лишив ее, соответственно, выплат. А справедливороссы и вовсе заявили, что государство надежнее бизнеса, но законопроект нужно тщательно изучить, поскольку в таком вопросе многое зависит от деталей. К слову сказать, это вынуждает работодателей делать все перечисления в фонды, хотя в последние годы россияне соглашались на получение денег в конвертах.