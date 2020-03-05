«Егерь тоже хочет есть»: посетители долго смеялись над меню в астраханском ресторане

05.03.2020, 15:00, Новости дня

Попавший в старый город с традициями путешественник не сдержался, чтобы не поделиться своим необычным открытием.

Любитель путешествовать, а главное живописать свои перемещения Яков Осканов поделился своим впечатлением от Астрахани. Город понравился, но больше всего приглянулся ресторан, а точнее меню. Как признается путешественник, который публикуется под ником «Не раз очарованный странник», меню было настолько креативное, что долго смеялся. Впрочем, не удержался и сфотографировал страницы этого «любого» креатива.

Первое на что обратил внимание – блюдо под названием «Цена как в «Эльдорадо» – 399 р 99 коп. Затем читал все подряд и поднимал не только аппетит, но и настроение: салат «Закидали кур орехами», «Бешеный кальмар на бешеном гриле», «Пафосная курица», которой под стать разве что «Лосось мажорик» (для ясности – «серьезный лосось стал мажориком и его полили сливочно-икорном соусом». Есть также говяжий беф-строганов «Владимирский централ», «Егерь тоже хочет есть», «Бухта Геленджик близ Барселоны» (морепродукты из Испании, а вот помидоры и другие овощи в блюде растут около Генеджика). В общем перечислять можно долго, но всем читающим его Дзен, получивший заряд настроения Осканов пообещал еще раз приехать в город. О еще одном необычном заведении общепита «Блокнот» рассказывал. Это бар в Санкт-Петербурге, где можно было заказать что-нибудь из «политического меню», к примеру, «кандидата в президенты», «Запеченную устрицу Собчак» или «Расстегай Путина».