Канадский генерал предупредил о военной угрозе со стороны России

05.03.2020, 14:54, Новости дня

Один из высокопоставленных военных чиновников Канады, который занимается совместной с США системой обороны, заявил, что её необходимо реформировать, чтобы противостоять врагам вроде России, пишет L’actualité. При этом он заверил, что на данный момент острой угрозы военного нападения на Канаду нет.


Reuters

Высокопоставленный канадский генерал заявил, что военное нападение на Канаду маловероятно в ближайшем будущем, но РФ при этом остаётся самой большой угрозой для безопасности Северной Америки в краткосрочной перспективе, пишет L’actualité.

Речь идёт о Кристофере Коутсе, который принимал участие в конференции по безопасности и обороне в Оттаве. Он высказался за модернизацию Командования по аэрокосмической обороне Северной Америки NORAD, в котором он сам состоит заместителем руководителя.

Коутс утверждает, что РФ и другие вероятные противники предприняли серьёзные меры, чтобы обойти Канаду и США, модернизируя неядерные вооружения и обнаруживая пробелы в способности Северной Америки защищаться против кибератак и экономических действий. Однако он отмечает, что сейчас Канада и Штаты своих врагов догоняют.

Среди экспертов как раз идут дискуссии о модернизации системы NORAD, которая была создана для обнаружения военной угрозы со стороны РФ и в последний раз менялась в 1980-х годах. И хотя будущее системы будут решать в правительстве, Коутс настаивает, что её нужно менять, чтобы Северная Америка не стала жертвой РФ и других врагов, пишет L’actualité.

 



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