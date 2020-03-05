Скандалы: Равнение на Королеву Викторию

05.03.2020, 14:39, Разное

В Белоруссию прибыли британские военные 42-го батальона морской пехоты

В Витебской области Белоруссии в понедельник началась совместная тренировка британских и белорусских военнослужащих под названием «Зимний партизан». В Белоруссию прибыли 28 военнослужащих 42-го батальона морской пехоты вооруженных сил Великобритании. Белорусскую сторону представляет миротворческая рота 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Совместная тренировка на полигоне Витебской отдельной воздушно-десантной бригады «Лосвидо» продлится до 14 марта.

В сообщении министерства обороны Белоруссии говорится, что «мероприятие проходит на двусторонней основе согласно взаимодействию по вопросам подготовки миротворческого персонала» и не является частью каких-либо многосторонних учений. Подчёркивается, что подобные тренировки начались ещё в 2018 году. Однако, как сообщает «Белсат», впервые такое мероприятие с участием британских военных проходит на территории Белоруссии.

Александр Лукашенко в военной форме

Как пишут белорусские СМИ, «наряду с военной подготовкой войска будут участвовать в культурных мероприятиях, изучая общую историю двух стран, особенно вклад обеих стран в победу во Второй мировой войне в год 75-й годовщины Дня Победы».

Белоруссия является членом военно-политического союза ОДКБ, в который входит Россия и ещё ряд стран. Великобритания – член НАТО.

  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко в последние месяцы неоднократно говорил об угрозе войны и даже говорил, что в её случае населению раздадут оружие. С кем грозит война – он не уточнял. При этом сам Лукашенко неоднократно обвинял Россию в давлении на Минск и утверждал, что ряд сил в России хочет лишить Белоруссию суверенитета.


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Появились новые детали стрельбы в суде Новокузнецка

17.02 / Звезда оказалась на краю Млечного Пути из-за «катапультирования» черной дырой

03.01 / Егор Холявин потратил на лечение от наркозависимости около полумиллиона рублей

25.01 / Актриса Екатерина Волкова сожалеет о сделанном в молодости аборте

20.01 / Андрей Кончаловский с полицией разыскивал 16-летнего сына

14.02 / Мнение: Жизнь по законам роя

27.02 / Мнение: Спецназ валит боевиков

11.03 / Мнение: История о расколотой чашке

19.01 / Сотрудники центра «Э» тайно снимали на видео активистку в ее спальне

05.02 / Актриса Татьяна Абрамова отмечает 45-летие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика