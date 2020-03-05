Скандалы: Равнение на Королеву Викторию

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05.03.2020, 14:39, Разное

В Белоруссию прибыли британские военные 42-го батальона морской пехоты

В Витебской области Белоруссии в понедельник началась совместная тренировка британских и белорусских военнослужащих под названием «Зимний партизан». В Белоруссию прибыли 28 военнослужащих 42-го батальона морской пехоты вооруженных сил Великобритании. Белорусскую сторону представляет миротворческая рота 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Совместная тренировка на полигоне Витебской отдельной воздушно-десантной бригады «Лосвидо» продлится до 14 марта.

В сообщении министерства обороны Белоруссии говорится, что «мероприятие проходит на двусторонней основе согласно взаимодействию по вопросам подготовки миротворческого персонала» и не является частью каких-либо многосторонних учений. Подчёркивается, что подобные тренировки начались ещё в 2018 году. Однако, как сообщает «Белсат», впервые такое мероприятие с участием британских военных проходит на территории Белоруссии.

Как пишут белорусские СМИ, «наряду с военной подготовкой войска будут участвовать в культурных мероприятиях, изучая общую историю двух стран, особенно вклад обеих стран в победу во Второй мировой войне в год 75-й годовщины Дня Победы».

Белоруссия является членом военно-политического союза ОДКБ, в который входит Россия и ещё ряд стран. Великобритания – член НАТО.