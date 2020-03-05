На Украине назвали «причину» вспышки коронавируса в Китае

05.03.2020, 14:48, Новости дня

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что распространение коронавируса якобы произошло из-за утечки в лаборатории в китайском Ухане.

Данилов сообщил в интервью «Украинскому радио», что в Китае уже «за 80 тыс. (больных)», и «там было место, откуда оно все пошло – это город Ухань, где находится одна из закрытых лабораторий F-4», передает РИА «Новости».

«Мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка, и не надо тут обвинять животных. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Мы считаем, что именно оттуда произошла утечка» – добавил он.

При этом никаких конкретных доказательств этому утверждению секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины не привел.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), источником нового коронавируса могло стать мясо белух, летучих мышей, змей, кроликов или кур, продающихся на рынке Уханя. Китайские учены сообщали, что промежуточными хозяевами нового типа коронавируса могут быть панголины.

Напомним, в четверг 89 эвакуированных из Китая украинцев были выписаны из медцентра в Полтавской области после завершения карантина. Тем временем ВОЗ спрогнозировала рост числа больных коронавирусом на Украине.

До этого главный санврач Украины Виктор Ляшко подтвердил первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Он был зафиксирован в Черновцах у мужчины, который вернулся из Италии.

В этот же день жители устроили протест у дома, где живет супруга заболевшего коронавирусом. Женщину пришлось поместить на карантин.

5 марта стало известно, что на Украине анонсировали отмену массовых мероприятий из-за коронавируса.