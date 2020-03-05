Запуск ракеты «Союз-СТ» с французского космодрома перенесли

05.03.2020, 14:48, Новости дня

Запуск ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесли на сутки, сообщил источник в ракетно-космической области.

«Запуск «Союза» на данный момент отложен на сутки. По предварительной информации, есть проблемы в разгонном блоке», – рассказал собеседник ТАСС.

В феврале из-за погодных условий отложили запуск ракеты-носителя Antares с грузовым кораблем Cygnus.



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