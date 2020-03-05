Volvo выпустит автобус-великан высотой более 4 метров

05.03.2020, 14:47, Разное

Представители автомобильной компании из Швеции Volvo выпустят новый инновационный автобус. Его главной особенностью станет 4,25-метровая высота.

Как гласит официальная информация, новая транспортная единица будет называться Volvo 9700DD. «Сердцем» автобуса станет 11-литровый бензиновый агрегат, который способен генерировать 460 лошадиных сил. В паре с ним функционирует автоматическая коробка передач под наименованием Voith. Оснащается машина от скандинавского производителя следующими технологиями: датчик дождя, ABS, климат-контроль, подогрев сидений, круиз-контроль и другое. Также предусматривается для автобуса Volvo большой спектр безопасности.

Машину высотой больше четырех метров компания намерена изготовлять на фабрике Carrus Delta, которая располагается на территории Финляндии. Именно на данном предприятии инженеры создавали всю линейку 9700. О начале серийного производства информации пока нет, как и о стоимости транспортного великана.

Также можно отметить, что новинка рассчитана не на всевозможные экзотические регионы планеты вроде Юго-Восточной Азии. Ее планируется использовать в пределах североевропейских государств — Норвегии, Швеции, Финляндии. Там не так давно увеличили предельно допустимую высоту автомобилей до 4,4 метра. На сегодняшний день не все проезжие части пригодны для эксплуатации подобных гигантов, но работа в этом направлении сейчас активно проводится.