Суд оштрафовал Михаила Квасова на 270 тысяч рублей по делу об угрозах судье

05.03.2020, 14:44, Новости дня

Доставка газа и заправка газгольдеровСуд в Москве оштрафовал на 270 тысяч рублей воронежца Михаила Квасова, которого обвиняли в угрозах судье Тверского суда Станиславу Минину, сообщает корреспондент Настоящего Времени. Квасов, по версии следствия, угрожал убить судью после того, как тот приговорил к четырем годам колонии активиста Константина Котова.

Обвинение Квасову было предъявлено по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса, прокурор накануне потребовал приговорить его к штрафу 300 тысяч рублей. Согласно материалам дела, комментарий, который стал предметом разбирательства, звучал так: «Я призываю выходить на митинги. Меня пусть посадят, а я выйду и прирежу этого судью».

Михаил Квасов не признавал вину, он заявил, что его комментарий выражал возмущение приговором Котову за участие в мирных акциях протеста, а не был призывом к насилию или угрозой в адрес конкретного судьи Минина.

В январе 2020 года суд оштрафовал на 160 тысяч рублей другого обвиняемого в угрозах судье после приговора по делу Котова – Алексея Вересова из Удмуртии. 



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