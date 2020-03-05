В Бишкеке запретили проводить марш против насилия над женщинами — официально из-за коронавируса

05.03.2020, 14:44, Новости дня

Первомайский районный суд Бишкека запретил активистам проводить 8 марта марш против насилия в отношении женщин. Официальная причина запрета — угроза коронавируса.

Заявление о запрете любых митингов и маршей в целях недопущения распространения коронавируса и массовых беспорядков подала в суд Первомайская районная администрация Бишкека. В заявлении было предложено ввести запрет на проведение массовых мероприятий до 1 июля 2020 года. Суд это предложение поддержал.

Официально в Кыргызстане пока нет случаев коронавируса. Но один гражданин Кыргызстана находится в больнице в Японии с подозрением на коронавирус, а в самом Кыргызстане в карантине находятся двое граждан России.

Марш против насилия над женщинами в Бишкеке 8 марта 2018 году обернулся скандалом. На акции помимо плакатов в защиту прав женщин и феминизма были также транспаранты в поддержку ЛГБТ-сообщества. Из-за этого отдельные организации раскритиковали власти столицы и активистов-участников и заявили, что на самом деле в Кыргызстане 8 марта прошел марш в поддержку ЛГБТ.

В прошлом году инцидентов на марше не было, но два дня назад руководитель аппарата мэрии Бишкека Балбак Тулобаев заявил, что власти в этом году не допустят использования ЛГБТ-символики на феминистском марше.

«Если там будут какие-либо нарушения, призывы к нетрадиционным сексуальным отношениям, то мы на месте пресечем эти действия. Там же будет марш феминисток, которые выступают за защиту прав женщин. Причем тут ЛГБТ? Кыргызское общество не принимает это, поэтому мы будем жестко пресекать подобное», — подчеркнул чиновник.