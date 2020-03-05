«Зачем отказываться от борща и котлет, если не нравится винегрет». Элла Памфилова сравнила поправки в Конституцию с комплексным обедом

05.03.2020, 14:44, Новости дня

Организовать голосование по каждой предложенной поправке в Конституцию технически невозможно – их слишком много, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Поэтому избирателям предстоит проголосовать «за» или «против» всего пакета поправок в целом.

Отвечая на вопрос, что делать, если одна из поправок не нравится, а другие приемлемы, Памфилова сравнила «пакетный» принцип голосования с выбором комплексного обеда, где одно из блюд не нравится.

«Хорошо, вам не нравится винегрет, но вам нравятся борщ или котлеты. Вы тогда для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму — винегрет не съем, мне ни холодно ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне».



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