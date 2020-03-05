Журналиста Ивана Голунова направят на психолого-психиатрическую экспертизу

05.03.2020, 14:44, Новости дня

Следственный комитет назначил журналисту «Медузы» Ивану Голунову психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела в отношении бывших полицейских, которые обвиняются в незаконном задержании журналиста. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Журналиста хотят проверить журналиста на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

Как рассказал ТАСС сам Голунов, он проходил психиатрическую экспертизу в 2013 году, но никаких отклонений она не выявила. Он отметил, что на основании ее результатов получил паспорта моряка.

Как отмечает агентство, на этой экспертизе настояло руководство следственного комитета после того, как стало известно, что в раннем детстве Иван наблюдался у психиатра.

По информации Telegram-канала Baza, наблюдение начали в 1987 году после того, как Ивана отдали в логопедический детский сад, а затем в 2020 году карту отправили в архив.