Журналиста Ивана Голунова направят на психолого-психиатрическую экспертизу

05.03.2020, 14:44, Новости дня

Следственный комитет назначил журналисту «Медузы» Ивану Голунову психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела в отношении бывших полицейских, которые обвиняются в незаконном задержании журналиста. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Журналиста хотят проверить журналиста на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

Как рассказал ТАСС сам Голунов, он проходил психиатрическую экспертизу в 2013 году, но никаких отклонений она не выявила. Он отметил, что на основании ее результатов получил паспорта моряка.

Как отмечает агентство, на этой экспертизе настояло руководство следственного комитета после того, как стало известно, что в раннем детстве Иван наблюдался у психиатра.

По информации Telegram-канала Baza, наблюдение начали в 1987 году после того, как Ивана отдали в логопедический детский сад, а затем в 2020 году карту отправили в архив.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Премьер Украины счел протесты из-за коронавируса частью информационной войны

16.01 / Выпавшая из окна модель Ксения Пунтус пришла в себя и рассказала, как всё произошло

07.01 / ООН напомнила об обязательствах США после отказа в визе главе МИД Ирана

26.02 / Нефть подорожала в рамках коррекции

04.03 / Ситуация в сирийском Идлибе: оценка Минобороны РФ

26.02 / В Дели громят мусульманские районы. Погибли более 20 человек, пострадали 200, разрушены мечети

04.03 / СК проверит получение московскими школьниками ожогов глаз

23.02 / Обострение в Идлибе: Путин напомнил Эрдогану, что тот не у себя дома

20.02 / Венесуэла ввела режим ЧС в нефтяной отрасли из-за санкций США

14.02 / «Слідство.Інфо» обнародовало данные, подтверждающие, что Бабиков защищал Януковича. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика