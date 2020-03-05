В результате авиаудара России в Сирии погибли 15 мирных жителей

05.03.2020, 14:44, Новости дня

Не менее 15 мирных жителей погибли в результате российского авиаудара по захваченной повстанцами сельской местности на северо-западе Сирии. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Как передает «Коммерсантъ» со ссылкой на AP, под обстрел попала птицефабрика, на территории которой укрывались несколько семей беженцев. Среди погибших 15 человек есть детей. Еще 18 получили ранения.

О случившемся также сообщила неправительственная организация «Белые каски». По имеющимся у нее данным, были убиты 14 человек, среди которых — пять женщин и двое детей. Сообщается, что число жертв может вырасти ввиду того, что несколько человек продолжают оставаться под завалами.

Напомним, в конце прошлого года как минимум 17 мирных жителей стали жертвами ударов правительственных войск Сирии при поддержке российской авиации по северо-западным регионам страны, которые контролируют повстанцы. По меньшей мере четыре человека погибли и десятки были ранены в результате бомбового удара по крупному рынку в городе Маасран. Еще шесть мирных жителей погибли, когда удар был нанесен по городу Бдама. Еще пять человек были убиты в соседнем городе Тельманас в юго-восточной части провинции Идлиб. В результате воздушных ударов по нескольким деревням в этом районе погибли еще два человека, двое были ранены.

Поддерживаемые Россией с воздуха правительственные силы наносили удары с воздуха по населенным пунктам, чтобы изматывать силы противника. До сих пор группы боевиков пресекали попытки правительства захватить местность, блокируя продвижение войск во внутренние сельские районы прибрежной провинции Латакия. Северо-западные территории страны, включая провинцию Идлиб, являются последним значительным участком сирийской территории, которую после восьми с половиной лет войны все еще контролируют повстанцы.