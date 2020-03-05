Мнение: СК России и дело Ярошевича

05.03.2020, 14:40, Разное

СК РФ предъявил обвинение в совершении военных преступлений комбригу ВСУ Ярошевичу.

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение командиру 19-й отдельной ракетной бригады Вооружённых сил Украины полковнику Фёдору Ярошевичу. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК («Организация применения в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации»).

Установлено, что с 22 августа по 4 сентября 2014 года Ярошевич отдавал приказы о проведении прицельных пусков баллистических ракет из тактического ракетного комплекса «Точка-У» по объектам гражданской инфраструктуры Донбасса.

В частности, обстрелам подверглись город Ровеньки самопровозглашённой Луганской народной республики, а также территории микрорайона Текстильщики, города Снежное и Харцызск самопровозглашённой Донецкой народной республики.

В результате обстрелов четверо мирных жителей, включая ребёнка, погибли, ещё шесть человек получили ранения.

Ранее следователи возбудили два новых дела по фактам обстрелов в Донбассе.