Секретная подлодка Кубы попала на фото

05.03.2020, 14:37, Разное

Фотографам удалось запечатлеть считающуюся одной из наиболее секретных на планете кубинскую подлодку Delfin. На соответствующее изображение обратили внимание журналисты издания Forbes.

По словам работников известного журнала, за прошедшие 15 лет удалось всего дважды сфотографировать секретную субмарину. Также в распоряжении журналистов имеются несколько кадров, сделанных со спутника, и ряд упоминаний в источниках Кубы. Полноценной информации о Delfin по-прежнему нет.

По имеющимся сведениям, у островной страны имеется только одна подлодка. Субмарину относят к типу Yugo, какими пользуется Северная Корея.