Экс-инженер Google объявил о банкротстве из-за обязательств перед компанией в $179 млн

05.03.2020, 14:37, Разное

Бывший инженер Google Энтони Левандовски объявил о банкротстве из-за обязательств перед компанией. Суд назначил штраф в размере 179 миллионов долларов, который экс-сотрудник должен выплатить IT-корпорации в связи с нарушением пунктов контракта.

Известный инженер-автопроизводитель Энтони Левандовски перестал сотрудничать с компанией Google еще в 2016 году. Он основал свое собственное предприятие по производству самоуправляемых грузовиков, которое продал американской компании Uber за 680 миллионов долларов. После чего Waymo, входящая в состав Google и специализирующая на разработке беспилотных технологий подала в иск в суд на Uber и обвинила в хищении секретных коммерческих документов. В поданном в суд иске было указано, что Левандовски, уходя из компании, незаконно завладел 14 тысячами файлов и передал их разработчикам компании Uber. Это дало им возможность в короткие строки создать лидар для беспилотных автомобилей. В 2018 году руководство Uber согласилось выплатить компании Waymo компенсацию в размере 245 миллионов долларов.

Кроме этого, Waymo подала в суд на Энтони Левандовски и Лиору Рону, обвиняя в нарушении юридических условий контакта. Они создали компанию-конкурент и завлекали к сотрудничеству работников Google. Теперь бизнесмен, которого обязали выплатить американской корпорации 179 млн долларов, объявил о банкротстве.