Смартфон Xiaomi Mi 10 перестает функционировать после обновления MIUI

05.03.2020, 14:37, Разное

От владельцев флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 начали поступать жалобы на выход устройства из строя, когда они установили последнее обновление MIUI 10 бета-версии 20.3.4. В компании сообщили, что уже в курсе наличия неполадок, и обещают исправить все ошибки в кротчайшее время.

После обновления мобильной операционной системы MIUI 10 до версии 20.3.4. смартфон Xiaomi Mi 10 перестает функционировать. На стадии включения питания появляется черный экран, исправить положение не помогает даже перезагрузка.

Компания Xiaomi оперативно отреагировала на жалобы пользователей. Оказалось, что в прошивке присутствует ошибка, ответственная за выход из строя смартфона. Специалисты уже работают над новой версией MIUI 10 для аппарата Xiaomi Mi 10, а бета-версию 20.3.4 в данный момент невозможно скачать.

На рынке мобильных устройств смартфоны Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro появились в конце февраля. Из-за коронавируса ощущается острый дефицит гаджетов данной модели.