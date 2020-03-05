Наука: Ученые заявили о риске исчезновения половины всех песчаных пляжей к 2100 году

05.03.2020, 14:31, Разное

Песчаные пляжи подвергаются постоянным изменениям из-за метеорологических, геологических и антропогенных факторов, значительная часть береговой линии разрушается. И в ближайшие годы ситуация будет только ухудшаться, считают ученые.

Половина всех песчаных пляжей мира может исчезнуть к концу этого столетия, если темпы глобального потепления и, как следствие, повышения уровня океана не замедлятся. Об этом сообщается в докладе ученых из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, опубликованного в журнале Nature Climate Change.

Как объясняют авторы работы, превышение температурной нормы означает увеличение уровня Мирового океана, а значит, более сильные шторы и наводнения в некоторых регионах. Таким образом, это отражается и на пляжах, которые будут просто постепенно затапливаться и подвергаться эрозии. При этом, отмечается в исследовании, некоторые страны столкнутся с большей угрозой, чем другие. Так, Гамбия и Гвинея-Бисау в Западной Африке могут потерять более 60% своих пляжей, равно как и Ирак, Пакистан, остров Джерси в проливе Ла-Манш и островное государство Палау в Филиппинском море Тихого океана. Австралия, в свою очередь, может утратить 15 тысяч километров береговой линии, потери Соединенных Штатов, Канады, Мексики, Китая, Ирана, Аргентины и Чили тоже исчисляются тысячами километров.

Выводы ученых основаны на спутниковых снимках, на которых показано, как менялось состояние береговой линии начиная с 1984 года. Специалисты проанализировали два возможных сценария: первый, более обнадеживающий, при котором средние температуры повысятся на 2,4-3 градуса Цельсия к концу столетия, то есть к тому времени мы утратим 95 тысяч километров береговой линии; и второй — предсказывающий, что выбросы парниковых газов в атмосферу продолжатся или же Земля сама начнет повышать их концентрацию, вне зависимости от деятельности человека. Это наихудший вариант развития события: согласно нему 49,5 процента пляжей, порядка 132 тысяч километров береговой линии, будут утеряны навсегда.

Между тем пункт Парижского соглашения о том, что средняя температура на планете к 2100 году не должна повыситься на полтора градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой, в расчет не брался: по мнению ученых, такие цели едва ли будут достигнуты. Однако до 40% эрозии береговой линии можно предотвратить, сократив выбросы парниковых газов.

Исследователи привели в пример Нидерланды, которые веками боролись с подступающим Северным морем и даже смогли отвоевать значительные площади низменных земель. Как подчеркнули авторы доклада, «прошлый опыт показал, что эффективное планирование на конкретных участках побережья может смягчить эрозию пляжей, что в итоге приведет к стабильной береговой линии». Тем не менее, по словам Микалиса Вусдукаса, ведущего автора исследования, расчеты, проведенные его командой, «немного консервативны»: на самом деле, потери могут быть еще больше.

«Помимо туризма, песчаные пляжи часто выступают как первая линия защиты от прибрежных штормов и наводнений, и без них последствия экстремальных погодных явлений, вероятно, будут страшнее. <…> Мы должны быть готовыми», — подытоживает Вусдукас.

Температура океанов в 2019 году была признана самой высокой за всю историю наблюдений. В общем темпы потепления увеличились примерно на 500 процентов с конца 1980-х. Кроме того, ранее компьютерное моделирование показало, что области океана, подходящие для роста и развития коралловых рифов, к середине века резко сократятся, а к концу — исчезнут вообще.