Из лирики этой весны

05.03.2020, 14:22, Разное

Пойми, Никто же не знал! Направо трясина, налево развал, Направо скотина, налево амбал, Направо тюряга, налево вокзал! И всякий, кто предал, не чуял вины.

Теперь,

Когда,

Entre nous soit dit,

Мы в верном укрытьи и все позади,

Ни пуль, ни учений, ни лжи, ни клевет,

А только вечерний божественный свет,

Клубника, малина, раздача наград,

Олива, маслина, шербет, виноград,

Одних умилило, другие скорбят,

Тин-тин — мандолина,

Буль-буль — водопад, —

Теперь

Скажу,

Что в некий момент

Я сам покупался на их аргумент,

Я сам превратился в чужой элемент,

Я сам сомневался — спасешь или нет.

Тогда,

Пойми,

Никто же не знал!

Направо трясина, налево развал,

Направо скотина, налево амбал,

Направо тюряга, налево вокзал!

И всякий, кто предал, не чуял вины,

Поскольку не ведал исхода войны,

Кто мог его знать и облечь языком?

Ни Родина-мать, ни отец-военком

На фоне тщеты и сплошного вранья.

Наверное, ты.

И, по-моему, я.

Нет, были намеки:

Суббота, среда,

Ручьи, водостоки, закат иногда,

Отдельные бабы, как минимум треть,

Хоть мне и пора бы на них

не смотреть,

Заливы, где хлещут пассат и муссон,

Забавные вещи — хомяк, патиссон, —

Но разве все это утешит, взгляни,

На фоне того, что творили они?

Чтоб верить, когда разгуляется ад, —

Потребен какой-то особенный взгляд,

Особый товар

По особой цене —

И это как раз проявилось во мне.

Когда накренился

Престол золотой,

Когда усомнился уже и святой, —

Я, грязный из грязных, местами злодей,

В отличье от разных приличных

людей,

Не ведая правил, не веря в мечты,

Как раз и поставил туда, куда ты.

Наглее сексота, смелей, чем нахал,

Как будто я что-то действительно

знал,

Одних потешая, других разозлив,

Я все свои силы направил в прорыв,

Смеясь и ругаясь, как тролль боевой,

Махая руками, тряся головой,

Забыв, как юродствовал годы

подряд,

Я в бездну погнал золотушный отряд.

О, как мы орали!

Мы были как сон:

Забыв о морали, забыв обо всем,

Седые от пыли, сорвав вещмешки, —

Насколько мы были страшны

и смешны!

Уроды, юроды, отребье и сброд,

Подонки свободы, питомцы невзгод,

Позорная мета, оборванный скот, —

И именно это

решило исход.

И в облаке были, в дырявой броне,

На тощей кобыле, на белом коне,

Как будто потерян в ревущей толпе —

Как был я уверен в тебе и себе!

Несли свое знамя на штурм и аврал,

Как будто мы знали.

(А я ведь не знал!)

Стократно охаян, но весел,

как черт, —

Как был я нахален, доволен и тверд,

Как будто я в зале явился на бал!

Как будто мы знали.

(Но я ведь не знал.)

Как регент, которого бросила

знать.

Как нищий, с которого нечего взять.

Как рыцарь, носящий царя в голове.

Как шулер, укрывший туза в рукаве.

Дмитрий Быков

обозреватель