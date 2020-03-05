Эрдоган заявил о большом значении встречи с Путиным по Идлибу

05.03.2020, 14:12, Новости дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в сирийском Идлибе имеет большое значение для региона.

Он выразил мнение, что решения, которые примут на переговорах в Москве, облегчат ситуацию в Идлибе, передает ТАСС.

На встрече с Путиным он заявил, что отношения РФ и Турции достигли своего пика, в том числе в торговле и оборонпроме. По словам Эрдогана, основная задача – это развитие отношений Турции с Россией.

Турецкий президент выразил уверенность, что стороны преуспеют в этом, передает РИА «Новости».

В четверг в Кремле проходит встреча Эрдогана и Путина. Газета ВЗГЛЯД анализировала, чьи аргументы – РФ или Турции – окажутся сильнее на переговорах Путина и Эрдогана.



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