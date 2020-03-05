Израиль закрыл границу для туристов из Европы

05.03.2020, 14:12, Новости дня

В связи с быстрым распространением коронавируса SARS-CoV-2 в Европе власти Израиля запретили въезд в страну туристам из Германии, Франции, Испании, Австрии и Швейцарии, не прошедших в своих странах двухнедельный карантин, сообщили СМИ.

Как пишет Deutche Welle, граждане Израиля и иностранцы, имеющие израильский вид на жительство, по возвращении из этих государств будут помещены под домашний карантин сроком 14 дней, сообщило правительство Израиля в ночь на 5 марта.

Ранее подобное распоряжение было принято в отношении туристов из Италии, Китая и Сингапура.

Тем временем число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Германии за сутки выросло до 349. Большинство пациентов (175) живут в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия на западе ФРГ. Кроме того, значительное число случаев коронавируса зафиксировано в землях Баден-Вюртемберг (65) и Бавария (52).

Ранее в четверг сообщалось, что свыше 3 тыс. человек стали жертвами коронавируса в Китае, в материковой части страны зафиксировано 80 тыс. 409 случаев заражения. 3 тыс. 12 пациентов умерли, еще более 5,5 тыс. находятся в тяжелом состоянии. Выздоровели 52 тыс. 45 человек.



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