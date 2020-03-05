Сторчак покинул пост замглавы Минфина

05.03.2020, 14:12, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Сергея Сторчака от должности замминистра финансов. Сторчак проработал в Минфине более 15 лет.

Соответствующее распоряжение премьера опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

«Освободить Сторчака Сергея Анатольевича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с переходом на другую работу», – говорится в документе.

На должность замминистра финансов был назначен Тимур Максимов, который ранее занимал пост замглавы Минэкономразвития и отвечал за международный блок.

Сергей Анатольевич Сторчак родился 8 июня 1954 года в Олевске Житомирской области УССР. В 1972-1974 годах служил в Советской армии ВС СССР. В 1981 году окончил МГИМО по специальности «международные экономические отношения». Кандидат экономических наук (1985).

С 1988 по 1994 годы работал в МИД СССР, затем в МИД России. С 1994 по 1998 годы занимал пост руководителя департамента иностранных кредитов Минфина России. С 1998 по 2004 годы – заместитель председателя Внешэкономбанка.

В 2004 году назначен директором департамента международных финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активов Минфина России.

В октябре 2005 года стал заместителем тогдашнего министра финансов РФ Алексея Кудрина. Сохранял эту должность даже в период с конца 2007 по начало 2011 годов, когда в отношении него было возбуждено уголовное дело. Сторчака подозревали в хищении денежных средств из госбюджета РФ в особо крупном размере, однако уголовное преследование прекращено «за отсутствием события преступления». При этом Сторчак 11 месяцев провел под стражей в СИЗО Лефортово.

Владеет английским и французским языками. Женат, двое детей.



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