Ростех ограничил поездки сотрудников за рубеж из-за коронавируса

05.03.2020, 14:12, Новости дня

Ростех ограничил командировки сотрудников в другие страны из-за ситуации с коронавирусом, а также сократил состав делегаций на зарубежных выставках, сообщили в госкорпорации.

«Если говорить о персонале, то действует разумный подход, и принимаются меры, адекватные текущей ситуации. Никакой паники нет, но принимаются достаточные меры предосторожности. В частности, ограничено число зарубежных командировок, минимизируется состав делегаций для работы на выставках», – рассказали в пресс-службе ТАСС.

Также в компании уточнили, что не поощряют нахождение на работе людей, у которых имеются явные признаки простудных заболеваний. На многих предприятиях госкорпорации работают медпункты, а корпоративная программа ДМС охватывает более 300 тыс. сотрудников по всей стране.

Меры против распространения коронавируса принимают и российские банки: усилена дезинфекция отделений, и ограничены командировки сотрудников в страны с высоким риском заражения.

В кредитных организациях отмечают, что, несмотря на предпринимаемые против вируса меры, все бизнес-процессы осуществляются в обычном режиме.

В ВТБ сообщили, что «банк в постоянном режиме обеспечивает все необходимые профилактические мероприятия в отделениях: в течение дня в офисах проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют дезинфицирующие средства».

В Сбербанке заверили, что предпринимают все необходимые меры по профилактике инфекций. Так, во всех отделениях банка увеличена частота уборок мест общего пользования и усилена концентрация дезинфицирующих средств при уборке помещений. В офисах и отделениях также проводится дополнительная обработка дверных ручек, лифтовых кнопок, лестничных перил и мебели, а также дезинфицируется система вентиляции и установлены бесконтактные диспенсеры с антисептическим средством при входе.

Пока в банке не вводился «масочный» режим, но если такая мера будет принята, Сбербанк готов обеспечить медицинскими масками всех сотрудников офисов и клининговых компаний.

В МКБ и Райффайзенбанке также проводят усиленную уборку и дезинфекцию отделений. «Банк действует в соответствии с предписаниями от муниципалитетов, которые регламентируют уборку помещений, закупку дезинфицирующего оборудования и антисептических средств. Принимаемые меры никак не ограничивают деятельность банка», – сказали в МКБ.

Кроме того, кредитные организации сократили или отказались вовсе от командировок в страны, где отмечается высокий риск заражения.

«Еще в январе ВТБ принял решение об ограничении командировок сотрудников в страны с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Кроме того, все массовые совещания бизнес-подразделений ВТБ переведены на режим видеосвязи. При первых симптомах простуды всем сотрудникам оформляют больничный. Мы регулярно информируем персонал о рекомендациях Роспотребнадзора по борьбе с вирусными заболеваниями и настоятельно просим придерживаться их», – пояснили в госбанке.

В Росбанке сообщили, что Societe Generale пристально следит за ситуацией и в рамках всей группы выполняет все инструкции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и властей Франции. «Бизнес-процессы в банке осуществляются в обычном режиме, при этом забота о здоровье и безопасности персонала и клиентов является приоритетом. Для уменьшения риска распространения вируса применяются специальные меры: санитарные мероприятия, отказ от деловых поездок или ограничение их количества, по возможности удаленная работа. Международные деловые поездки не допускаются в страны, которые французские власти считают высокорисковыми», – сказали в кредитной организации.

В Райффайзенбанке сотрудникам разрешают работать из дома даже при легком недомогании. «Кроме этого, введено ограничение на командировки в Китай и регионы повышенного риска, на проведение конференций, мероприятий и очных тренингов; усилен режим уборки офисов банка и установлены дополнительные станции дезинфекции рук. В случае вспышки инфекции в одном из регионов присутствия Raiffeisen Bank International AG (RBI) группа активизирует план по борьбе с пандемией в тесном сотрудничестве с органами местной власти и здравоохранения», – сказал руководитель управления по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч.

Командировки сотрудников ограничили также «Роснефть», «Транснефть», «Газпром», ММК, «Фосагро».

Напомним, в РФ подтвердили новый случай коронавируса. Заболевший – житель Италии.