Неуловимый Джо. Как Байден стал основным кандидатом от демократов в президенты США

05.03.2020, 14:08, Новости дня

Прошедшие на этой неделе праймериз Демпартии США, прозванные «супервторник», полностью оправдали свое название. Еще накануне 3 марта никто не мог предсказать столь уверенную победу бывшего вице-президента США Джо Байдена в 10 из 14 штатов. Шансы остаются только у Сандерса, но он в 2020 году собирает меньше голосов, чем в 2016-м. Определяющим моментом для праймериз может оказаться то, кому отдаст предпочтение Элизабет Уоррен, а решающим для всех выборов — поддержит ли Сандерс Байдена в случае его победы на праймериз.

Главный соперник Байдена, Берни Сандерс, победил в Колорадо, Юте и в штате Вермонт, который он представляет в Сенате. Пока неизвестно, кому достанется «главный приз» «супервторника» — штат Калифорния (вероятнее всего, Сандерсу). В праймериз также приняли участие Элизабет Уоррен и Майкл Блумберг. Причем последний сказал о выходе из предвыборной гонки, когда стали известны результаты. Также всего за 2 дня до «супервторника» о выходе из демократической гонки сообщил Пит Буттиджич, бывший мэр маленького городка из штата Индиана и первый открытый гомосексуал, баллотировавшийся на пост президента. Это произошло после сокрушительного поражения на праймериз в штате Южная Каролина, где стала очевидна крайне низкая поддержка его кандидатуры среди темнокожих избирателей. За сутки до «супервторника» о выходе из гонки сообщила и сенатор от штата Миннесота Эми Клобучар. Оба бывших кандидата в президенты моментально заявили о поддержке Джо Байдена и выступили с ним на ралли в штате Техас.

Сложно оценить, насколько была важна поддержка Буттиджича и Клобучар для победы Байдена, но также трудно представить себе, что он победил бы столь же уверенно, если бы их фамилии все же остались в бюллетене. Если Байден все-таки станет кандидатом от Демократической партии, а затем одержит победу над Дональдом Трампом, то наверняка отблагодарит бывшего мэра и сенатора за поддержку в переломный момент его кампании. Так что, возможно, мы еще увидим их в кабинете Белого дома.

Как определяется победитель праймериз

«Супервторник» — еще одна ступень на лестнице предварительных выборов, ведущей к выдвижению на пост президента США. Официально выдвижение происходит на партийном съезде, у демократов он пройдет 13–16 июля 2020 года, у республиканцев — 24–27 августа 2020 года. Кандидатом от Республиканской партии выступит Дональд Трамп, поскольку по традиции президент, выдвигающийся на второй строк, автоматически становится кандидатом от своей партии.

На съезде Демократической партии свои голоса официально огласят делегаты съезда от каждого штата (количество делегатов разнится в зависимости от численности населения). Всего в съезде принимают участие 4 750 человек, из них 3 979 делегатов, обязующихся отдать голос тому, за кого проголосовали жители представляемых ими штатов, и 771 «суперделегат» — это партийные лидеры и видные члены партии, голосующие по своему усмотрению (они голосуют, если ни один из претендентов не набрал достаточное для победы число обычных делегатов — то есть 1 991 делегат). Чтобы понимать важность «супервторника», стоит назвать лишь одну цифру — 3 марта распределились голоса 1 357 делегатов.

Не было сомнений, что Байден выиграет в нескольких штатах, но никто (кажется, даже в его предвыборном штабе) не ожидал такого успеха — большинство голосов в Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе. Байден изменил траекторию гонки, результаты «супервторника» говорят о вероятном выдвижении на пост президента от Демократической партии. Когда Сандерс получил большинство голосов избирателей в первых трех штатах, казалось, что лидерство ему обеспечено. Но 3 марта Байдену удалось не просто выиграть в большинстве штатов, но, что важно, победить в Миннесоте, Оклахоме и Мэне, которые проголосовали в 2016 году за Сандерса! Стоит отметить, что во всех 14 штатах Сандерс набрал меньше голосов, чем в 2016 году. Даже в своем родном штате Вермонт он набрал лишь 52% по сравнению с 86% четыре года назад.

Во всех 14 штатах Сандерс набрал меньше голосов, чем в 2016 году

Последние опросы общественного мнения не предвещали таких результатов, а значит, ситуация для кампании Байдена улучшилась по всей стране после уверенной победы в Южной Каролине. И судя по тому, как он выиграл, его ожидают хорошие результаты на следующей неделе в штатах Айдахо, Вашингтон, Мичиган, Миссисипи, Северная Дакота (где Сандерс победил в 2016 году) и Миссури (где Сандерс проиграл с минимальным отставанием).

Экзитполы показали, что избиратели, принявшие решение в последние несколько дней, голосовали в большинстве случаев за Байдена (Байден 49%, Сандерс 18%), а принявшие решение неделю и более назад — за Сандерса (Сандерс 36%, Байден 29%). C одной стороны, это свидетельствует о том, что кампания Байдена набирает обороты. И тут он точно повторяет путь Билла Клинтона, также с треском проигравшего в Айове и Нью Гемпшире и победившего на «супервторнике». C другой стороны — о том, что за Сандерса в большинстве случаев голосует его «ядерный электорат», то есть те, кто определился с выбором еще до начала гонки. Это серьезный вызов для Сандерса, так как задача кандидата от Демократической партии — привлечь на свою сторону как можно больше неопределившихся избирателей. Джо Байден обещает сделать это за счет республиканцев, разочаровавшихся в Дональде Трампе, или тех, кто на выборах голосует вне партийной принадлежности, отталкиваясь от программ кандидатов. Такие избиратели не склонны голосовать за «крайних» политиков, таких как демократический социалист Берни Сандерс.

Кампания Сандерса строилась на том, что он сможет привлечь большое количество молодежи, которая обычно не ходит на выборы и которая сыграла огромную роль в победе Барака Обамы в 2008 году. Демократические праймериз действительно можно назвать борьбой поколений. Молодые избиратели в подавляющем большинстве выбирают Сандерса, а избиратели старшего возраста — Байдена.

— 58% избирателей в возрасте 18–29 лет за Сандерса; 17 % за Байдена

— 41% избирателей в возрасте 30–44 лет за Сандерса; 23% за Байдена

— 42% избирателей в возрасте 45–64 лет за Байдена; 25% за Сандерса

— 48% избирателей старше 65 лет за Байдена; 15% за Сандерса

На «супервторнике» явка избирателей среди молодежи была значительно ниже, чем ожидалось. В сравнении с 2016 годом она упала в Алабаме, Вермонте, Вирджинии, Северной Каролине, Теннесси и Техасе. А вот электорат Байдена, наоборот, расширился — за него проголосовали пригородные округа по всей Вирджинии (там на участки пришло в два раза больше избирателей, чем в 2016 году, и даже в полтора раза больше, чем в 2008-м), Северной Каролине и даже в Техасе, которые сыграют ключевую роль на президентских выборах в ноябре.

После победы в девяти штатах, во время встречи с избирателями в Лос-Анджелесе Байден пошутил над словами Сандерса о начале «новой американской революции»: «Кто-то говорит о революции, мы же говорим о движении. Мы увеличили явку избирателей. Явка явилась к нам!» («We started a movement. We’ve increased turnout. The turnout turned out for us!»)

Большинство избирателей-демократов поддерживают политическую «визитную карточку» Сандерса — бесплатное здравоохранение для всех. Но это не принесло ему победы в «супервторник». Экзитполы показали, что он получил лишь 65% голосов тех, кто выступает за такую политику. Более того, от Сандерса отвернулись выступающие за вариант, предложенный Питом Буттиджичем: создание государственного агентства медицинского страхования, которое будет конкурировать с другими частными компаниями медицинского страхования, что резко снизит стоимость страхования и даст возможность выбора страховщика.

Важно отметить, как голосовали афроамериканцы и латиноамериканцы. За Байдена проголосовали 57% афроамериканцев (не в последнюю очередь потому, что ассоциируют его с Обамой), а за Сандерса всего 17%. Зато за Сандерса проголосовали 35% латиноамериканцев, а за Байдена лишь 24%. По данным экзитполов, в Калифорнии у Сандерса гораздо более явный отрыв — за него там проголосовало на 34% больше латиноамериканцев. А что дает решающий перевес для получения делегатов от этого штата.

4 марта о выходе из гонки и поддержке Джо Байдена сказал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, потративший полмиллиарда долларов на предвыборную кампанию. Говоря о тратах, стоит упомянуть, что на рекламу в штатах, голосующих в «супервторник» Берни Сандерс потратил $18 млн, Джо Байден — 2,2 млн, а Элизабет Уоррен — 2,4 млн.

Элизабет Уоррен, скорее всего, покинет гонку вслед за Майклом Блумбергом после того, как проиграла штат Массачусетс (который представляет в Конгрессе) и свой родной штат Оклахома. Открытым остается вопрос, кого поддержит Уоррен. Первоначально она считалась левым демократом (и в таком случае должна была бы поддержать Сандерса). Однако после публикации предвыборной программы оказалось, что ее кампания ближе к центристам (Байдену). Поддержка Уоррен может сыграть важную роль для Сандерса и решающую для Байдена.

Подсчет голосов в Калифорнии еще продолжается. Но когда уляжется пыль на полях предвыборных сражений «супервторника», останется главный вопрос — кто может победить Дональда Трампа?

Пока большинство опросов показывают уверенное преимущество и Байдена и Сандерса над Трампом, причем как на национальном уровне, так и в большинстве «колеблющихся» штатов (что очень важно, если вспомнить поражение Хиллари Клинтон). Но праздновать победу демократам еще рано. Если Байден в итоге выйдет «на ринг» с Дональдом Трампом, ему будет необходима поддержка Сандерса. Сложно представить себе, что бывший вице-президент может предложить сенатору, но очевидно одно: расколотая Демократическая партия фактически равняется победе Дональда Трампа в ноябре.

Александра Филиппенко

старший научный сотрудник Института США и Канады РАН