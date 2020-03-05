Депутат Госдумы Александр Старовойтов поделился неудачным опытом общения с журналистами

05.03.2020, 14:07, Разное

Парламентарий Госдумы Александр Старовойтов пояснил о личном опыте общения с журналистами, который он назвал неудачным. Также политик посоветовал телеканалам транслировать эфиры с поправкам к Конституции.
В Госдуме обсуждают немалое количество информации, в день депутаты могут обговорить десятки вопросов, но прессу интересует только «хайповая» тема, общую ситуацию усложняет субъективный выбор тематики корреспондентом. Александр Старовойтов считает, что СМИ обязаны более кардинально оповещать о происходящем в парламенте. Если работник изданий и телеканалов мало понимает в том или ином вопросе, он выберет то, в чем сносно разбирается. Именно от такого журналиста расходится информация, при этом так, как понимает это сам автор.

В интервью изданию «Слово и дело», депутат вспомнил, как передергивали его высказывания. Он говорило одно, а преподносилось это иначе. Однажды политик назвал опасной ситуацию, когда водитель проводит прямые трансляции из соцсетей, и это нелегко администрировать. Репортеры перевернули слова Старовойтова, отметив, что он выступил с предложением ввести наказание на законодательном уровне.

Поддержал парламентарий председателя Госдумы Вячеслава Володина, который заявил, что телеканалам нужно больше показывать в эфире обсуждение поправок в Конституцию, но в действительности зрители смотрят ток-шоу. Население РФ должно знать, за что оно голосует, и лучше ознакомиться с главными посылами Конституции.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Яна Рудковская показала совместное выступление с Евгением Плющенко для проекта «Звёздный Лёд»

18.01 / Hyperion Motors вскоре представит секретный гиперкар в Нью-Йорке

14.01 / Мнение: Оптимизация в цвету

10.02 / «Этот треш мог произойти со мной»: Оскар Кучера высказался о ЧП с самолетом в Усинске

22.01 / Американские психологи назвали признаки «любовной фобии»

11.01 / Максим Матвеев попробовал на Мальдивах местный деликатес

27.02 / Sony начала тестировать электрокар Vision-S

17.02 / Игровой смартфон Nubia Red Magic 5G получит 16 Гб оперативной памяти

17.01 / «Всегда действовали в интересах людей. И нам многое удалось»

26.01 / Мнение: Поправки к репрессиям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика