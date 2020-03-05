Депутат Госдумы Александр Старовойтов поделился неудачным опытом общения с журналистами

05.03.2020, 14:07, Разное

Парламентарий Госдумы Александр Старовойтов пояснил о личном опыте общения с журналистами, который он назвал неудачным. Также политик посоветовал телеканалам транслировать эфиры с поправкам к Конституции.

В Госдуме обсуждают немалое количество информации, в день депутаты могут обговорить десятки вопросов, но прессу интересует только «хайповая» тема, общую ситуацию усложняет субъективный выбор тематики корреспондентом. Александр Старовойтов считает, что СМИ обязаны более кардинально оповещать о происходящем в парламенте. Если работник изданий и телеканалов мало понимает в том или ином вопросе, он выберет то, в чем сносно разбирается. Именно от такого журналиста расходится информация, при этом так, как понимает это сам автор.

В интервью изданию «Слово и дело», депутат вспомнил, как передергивали его высказывания. Он говорило одно, а преподносилось это иначе. Однажды политик назвал опасной ситуацию, когда водитель проводит прямые трансляции из соцсетей, и это нелегко администрировать. Репортеры перевернули слова Старовойтова, отметив, что он выступил с предложением ввести наказание на законодательном уровне.

Поддержал парламентарий председателя Госдумы Вячеслава Володина, который заявил, что телеканалам нужно больше показывать в эфире обсуждение поправок в Конституцию, но в действительности зрители смотрят ток-шоу. Население РФ должно знать, за что оно голосует, и лучше ознакомиться с главными посылами Конституции.