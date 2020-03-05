Валерий Меладзе рассказал о подарках ручной работы от Альбины Джанабаевой

05.03.2020, 14:07, Разное

Фанаты давно восхищаются Валерием Меладзе и Альбиной Джанабаевой и их семейной жизнью. Недавно певец пояснил о подарках, которые супруга сделала своими руками специально для него.

Звездные артисты считаются по праву одной из наиболее привлекательных пар российского шоу-бизнеса. Их нельзя назвать скрытыми: музыкант и экс-вокалистка «ВИА Гра» не стесняются раскрывать всевозможные тайны и секреты собственной жизни. Альбина Джанабаева является не только хорошей исполнительницей, она еще отменная хозяйка, которая проявляет заботу о супруге и детях. Певица отлично готовит, радуя домашних кулинарными изысками. Время от времени на кухне появляется и Валерий Меладзе, предпочитающий заниматься приготовлением мясных блюд.

Муж и жена утверждают, что для не имеют значения материальные подарки. «Поделки я люблю», — признался артист. Певец вспомнил, как недавно супруга сшила для него жилетку, потому как в свитере он не нуждался.

Вместе музыканты уже 16 лет, когда-то давно об их связи почти никто не знал. В настоящее время пара воспитывает 15-летнего Константина и 5-летнего Луку. Альбина Джанабаева призналась, что сыновья очень разные с отличными друг от друга характерами.