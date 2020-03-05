Мелания Трамп наградила выдающихся женщин в преддверии Международного женского дня

05.03.2020, 14:06, Разное

Накануне вечером, 4 марта, супруга президента США Мелания Трамп почтила своим присутствием Международную премию Women of Courage Awards в Вашингтоне, на которой ежегодно за несколько дней до Международного женского дня — 8 марта — чествуют выдающихся женщин из всех стран мира. Этот выход стал для Мелании первым на территории Америки после возвращения из Индии. Она лично вручила почетные грамоты от Государственного Департамента «за исключительное мужество и лидерство» 12 женщинам, после чего произнесла эмоциональную речь:

Я горжусь тем, что эта страна продолжает делать для женщин. В Соединенных Штатах женщины играют важную роль в обществе: это матери, жены, врачи, генеральные директора и выборные должностные лица. И сегодня здесь находятся лишь некоторые из них.

На мероприятии 49-летняя первая леди появилась в лаконичном платье черного цвета с расклешенной юбкой и объемными рукавами, которое дополнила черно-белыми полосатыми туфлями Christian Louboutin. Кстати, эти лодочки на тонкой шпильке мы видели на ней в июне прошлого года — именно в них Мелания выходила из вертолета на газон перед Капитолием по возвращении из Лондона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus)4 Мар 2020 в 5:21 PST

Напомним, в конце февраля глава США Дональд Трамп с супругой Меланией впервые за годы своего президентского срока прилетел в Индию. В первый день двухдневной поездки они посетили самый большой в мире стадион по крикету «Сардар Патель» в городе Ахмадабаде, самую популярную достопримечательность страны — мечеть Тадж-Махал. На второй день они отправились в мемориальный комплекс Радж Гхат в Дели. В поездке их сопровождала дочь Дональда Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером. Пользователи соцсетей и эксперты по стилю отметили, что Иванка подготовилась к туру гораздо лучше, чем ее мачеха Мелания. Три ее образа можно в деталях рассмотреть здесь.