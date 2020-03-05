Елизавета II и принц Гарри наконец обсудили последствия «мегзита»

05.03.2020, 14:06, Разное

Перед тем как окончательно снять с себя полномочия старшего члена королевской семьи, 35-летний принц Гарри решил все-таки обсудить это событие со своей бабушкой. Ведь после «мегзита», насколько известно СМИ, они так и не разговаривали. Теперь же им наконец представилась возможность обсудить будущее в спокойной обстановке.

Принц Гарри очень любит свою бабушку

В том числе ради этого в воскресенье Гарри прилетел из Канады в Великобританию. По данным Daily Mail, переговоры проходили в Виндзорском замке и заняли четыре часа.

Помни, тебе всегда рады на Родине, — сказала Елизавета II Гарри.

Елизавета II расстроена желанием принца Гарри перебраться в Северную Америку вместе с супругой Меган Маркл и сыном Арчи. Она напомнила, что его дом в Англии, где его любят.

Если вы с женой вдруг передумаете, вас всегда ждут в Великобритании с распростертыми объятиями, — заверила Елизавета II.

По информации The Sun, Елизавета II хотела бы чаще видеть своего 9-месячного правнука Арчи, по которому она скучает.

Договоренности между Елизаветой II и Гарри будут работать только в том случае, если он не станет наживаться на имени. Его Величество не разрешила внуку «обналичивать» свой статус, поэтому он не может использовать слово «королевский» в названии фонда.

Начиная с 31 марта, Меган Маркл и принц Гарри больше не смогут использовать в каких-либо целях свои титулы «Его и Ее Высочество».

После появления Меган Маркл отношения принца Гарри и Елизаветы II усложнились

Уже совсем скоро, 9 марта, состоится встреча всей монаршей семьи. Впервые после «мегзита» Меган и Гарри появятся на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю Дня Содружества.

Как мы уже писали, Меган оставит 9-месячного сына в Ванкувере, что не нравится Королеве, ведь тогда она вновь не сможет увидеться с правнуком. Канадцы тоже недовольны таким решением, они считают, что не обязаны платить за охрану наследника. На охрану Меган и Гарри уходит 20 миллионов фунтов в год. Канадцы отказались покрывать такие расходы. Британцы считают, что вместе с потерей королевского статуса паре должны перестать предоставлять дорогостоящую охрану. 90% зрителей телешоу Good Morning Britain проголосовали против того, чтобы продолжать платить за безопасность Меган и Гарри, а это около 14 тысяч человек. Альянс британских налогоплательщиков заявил:

Меган и Гарри не могут иметь все. Им придется выбирать: либо независимость, либо королевские привилегии и охрана.