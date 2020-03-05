Специалист рассказала, когда яблоки могут быть вредными

05.03.2020, 13:56, Новости дня

Несмотря на обилие полезных витаминов и макроэлементов, яблочная кожура в некоторых случаях может нанести вред организму человека, рассказала врач-диетолог Ирина Лизун.

Диетолог объяснила в интервью радио Sputnik, как правильно есть яблоки. По словам специалиста, их лучше употреблять в пищу с кожурой.

Лизун отметила, что одна из часто встречающихся в современном мире проблем – это неправильная работа желудочно-кишечного тракта. Однако если отладить эту систему, то «организм сам себя и очищает».

«Пищевые волокна, которые есть в кожуре яблок, способствуют тому, чтобы ничего не застаивалось. Второй функцией пищевых волокон является подкормка микробиоты внутри нас. Кожуру мы полностью не переварим, а бактерии ее доедят. В процессе поглощения эти бактерии выделяют много полезного», – рассказала диетолог.

Она уточнила, что вызывать сомнения должны те фрукты, которые обработаны воском? они могут стать вредны.

«Воск, конечно, пищевой, и никто не умирает, когда ест яблоко с воском. Но в оптимальном варианте, надо яблоко промыть теплой водой и потереть полотенцем до употребления. Воск так полностью не смоется, но хоть частично убирается», – добавила врач.

Ранее яблоки назвали продуктами, помогающими снизить риск развития рака, их стоит включить в свой ежедневный рацион.