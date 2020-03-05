ВЦИОМ выяснил, что мужчины собираются дарить на 8 Марта

05.03.2020, 13:56, Новости дня

Большинство мужчин в Международный женский день планируют подарить дамам цветы, парфюмерию или бижутерию, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«ВЦИОМ спросил мужчин о том, что они планируют подарить своим подругам и близким женщинам. Среди самых популярных ответов вновь, как и годами ранее, лидируют цветы (64%), а также парфюмерия, косметика, бижутерия (24%) и конфеты, спиртные напитки, деликатесы (17%)», – передает ТАСС сообщение ВЦИОМ.

По данным опроса, число мужчин, которые решили подарить билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане от года к году постепенно уменьшается. В 2017 году эта доля составляла 15%, в 2020 — 7%. Сокращается также доля мужчин, которые собираются подарить ювелирные украшения (11% против 18% в 2017 году), а также мобильный телефон, смартфон и другие гаджеты (4% против 9% в 2017 году).

При этом мужчинычаще стали либо спрашивать о желаниях у женщины, либо просто дарить деньги.

Сами женщины на вопрос о том, какие подарки они хотели бы получить, называют цветы (47%), путевку (31%), билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане (25%), ювелирные украшения (17%), деньги или подарочный сертификат (16%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 2 марта среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.