Путин заявил о создании возможностей для самореализации специалистов в России

05.03.2020, 13:56, Новости дня

Власти будут создавать все необходимые возможности для самореализации в РФ хороших специалистов. Уже сейчас тех из них, кто хочет остаться работать на родине, становится все больше, сообщил президент страны Владимир Путин.

«Кто-то хочет уехать, кто-то хочет вернуться», – констатировал президент в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

«Я считаю, что количество хороших специалистов, которые остаются в стране, становится все больше и больше. А то, что наши специалисты находят себя на мировом рынке труда, говорит о том, что у нас хорошая высшая школа», – отметил глава государства.

Он добавил, государство «должно делать для этого все больше и больше» для того, чтобы «у людей было желание реализовываться в своей собственной стране», и российские власти будут этим заниматься.

Путин также высоко оценил конкурсы «Лидеры России» и «Россия – страна возможностей».

«У нас нет ни одного конкурса из того, что я назвал, который является конкурсом на какое-то место, на какую-то должность. Мы просто даем людям возможность потом повысить свои знания, компетенции, а параллельно, когда с ними, с этими людьми, работают представители либо крупных компаний, либо министерств и ведомств, они в этой среде сразу присматривают для себя работников», – отметил глава государства.

Президент добавил, что некоторые из участников этих конкурсов стали министрами, заместителями министров, губернаторами.

«Это очень хороший социальный лифт», – уверен он.

Отметим, что в 2018 году в РАН заявляли о резком ускорении «утечки мозгов». В 2019 году сообщалось, что РФ стала привлекательнее для иностранных высококвалифицированных специалистов.