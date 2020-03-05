Мнение: Сюжет (ультиматум Эрдогана Асаду)

05.03.2020, 13:55, Разное

В 0 часов по местному времени истекает ультиматум Эрдогана Асаду отвести свои войска за линию турецких наблюдательных постов. Вероятность турецкой операции против Асада весьма велика. США ввели через Гибралтар авианосную группу во главе с "Эйзенхауэром". Цель очевидна — гарантировать отсутствие любых неожиданностей со стороны российских кораблей в акватории.

Российская авиация перестала поддерживать Асада. Вполне возможно, что Эрдоган поставил ультиматум не только Асаду. И если "принуждение к миру" состоится (кстати, аналогия с войной 080808 просто напрашивается — тогда Грузия так же нарушила Сочинские договоренности, как Асад — по мнению Эрдогана — нарушил Астанинские), в общем, тогда возникает вопрос — остановится ли Эрдоган на линии предыдущего разграничения.

В ходе массированных авиа- и артиллерийских ударов Турция выбила почти половину техники Асада в зоне соприкосновения в Идлибе. Любопытно, что основные удары наносятся по пророссийским формированиям, проиранские тоже попадают под раздачу, но существенно в меньших пропорциях.

Еще более любопытным выглядит предложение президента Ирана Роухани Эрдогану провести встречу по Идлибу без России. Сепаратно. В том случае, если пророссийские формирования Асада — в первую очередь ЧВК "Силы Тигра" и 5 корпус — будут разгромлены турками, то проиранское окружение Асада получит несомненное преимущество перед пророссийским, а значит — именно Иран внезапно выдвинется в зоне Асада в положение субъекта политики. Здесь, конечно, возможны противоречия между Турцией и Израилем, но если турки гарантируют Израилю сохранение существующего статус-кво и нераспространения влияния Ирана дальше, чем сегодня, то выяснится, что Путин станет никому не нужен. Местные игроки вполне способны обойтись без него. В такой ситуации останется только сворачиваться и уходить. Оставив за собой в качестве утешительного приза пару баз с неясным функционалом.

Логика вполне очевидна — в Сирии существует слишком сложная конфигурация балансов интересов. А потому логично сократить количество игроков, чтобы упростить балансы. Кого-то выгнать, проще говоря. Пока все идет к тому, что все без исключения игроки могут договориться между собой об удалении Путина. Помог — спасибо. Не забудь закрыть за собой дверь, а то сквозняк.

Фактически сейчас весь этот сюжет в руках Эрдогана. Он вполне способен в течение недели закончить сирийскую войну Путина, причем без войны с Путиным. Все условия для этого сложились.

ПС. 40 минут назад Эрдоган в своем твиттере туманно, но весьма определенно сообщил, что Турция преподаст урок всем, кто попытается "загнать ее в угол". Уж точно не Асада он имел в виду.