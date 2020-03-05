Депутат Рады рассказал о встрече с новым премьером Украины

05.03.2020, 13:51, Новости дня

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович прокомментировал встречу с новым премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

«В общем, какое-то – как же вам мягче сказать, весна, не хочется никого расстраивать… Такое гнетущее впечатление у меня от встречи с новым премьер-министром», – сказал Раинович, информирует «112 Украина».

Депутат отметил, что премьер собирается развивать ценности «майдана», но при этом даже не смог сказать, о каких именно ценностях идет речь.

По словам Рабиновича, на встрече Шмыгаль ему сказал, что Киев не планирует вести торговлю с Россией, считая ее «страной-агрессором». 

Напомним, в среду вечером Верховная рада Украины приняла решение об утверждении Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины. Ранее Рада отправила в отставку премьера Алексея Гончарука.

Также в среду Рада утвердила новый состав правительства, который предложил премьер-министр Денис Шмыгаль. Решение поддержали 277 депутатов при минимуме в 226 голосов.

Украинский политолог Руслан Бортник сказал газете ВЗГЛЯД, что смена правительства Украины является опасным экспериментом. 



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