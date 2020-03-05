Путин и Эрдоган начали встречу в Кремле

05.03.2020, 13:51, Новости дня

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в четверг, 5 марта, начали встречу в Кремле.

На встрече с главой Турции Путин отметил, что ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась настолько, что требует прямого вмешательства, передает РИА «Новости».

Российский лидер выразил Эрдогану соболезнования в связи с гибелью в Сирии турецких военнослужащих. «Это всегда большая трагедия», – сказал Путин, добавив, что о местонахождении турецких военных никто не знал.

Путин подчеркнул, что РФ дорожит отношениями с Турцией. Он сказал, что им с Эрдоганом нужно «проговорить всю ситуацию» по Сирии, чтобы ничего подобного не повторялось и не разрушало отношения Москвы и Анкары. Российский лидер уточнил, что переговоры пройдут тет-а-тет, а потом к ним присоединятся делегации.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, чьи аргументы – РФ или Турции – окажутся сильнее на переговорах Владимира Путина и Тайипа Эрдогана и почему.



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