Предпринимательница из ЯНАО подала иск против Пугачевой

05.03.2020, 13:51, Новости дня

Суд по интеллектуальным правам (СИП) зарегистрировал иск предпринимательницы Кристины Мартиросян к певице Алле Пугачевой.

Иск поступил в суд 4 марта, он еще не принят к производству, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Основания исковых требований пока не сообщаются.

Предположительно, иск подала индивидуальная предпринимательница из ЯНАО, основным видом деятельности в ЕГРИП у нее указано «производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения».

Также ИП Мартиросян числится в ЕГРЮЛ учредителем ООО «Кристина» в Новом Уренгое, основным видом деятельности этого предприятия является «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания».

В декабре 2019 года апелляционная инстанция отказала в жалобе Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочернее предприятие РЖД) на решение предыдущей инстанции, постановившей взыскать свыше 1 млн рублей за незаконное воспроизведение в плацкартах свыше 57 песен российских и зарубежных исполнителей, включая Мадонну и Юрия Шатунова.



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