В США не пришли к единому мнению в вопросе размещения ЗРК Patriot в Турции

05.03.2020, 13:51, Новости дня

У американской администрации нет единой позиции по поводу того, следует ли по запросу Анкары временно размещать американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на турецко-сирийской границе, сообщил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

«В округе Колумбия нет единого мнения о том, что делать и с какой скоростью», – передает ТАСС со ссылкой Блумберг слова Джеффри во время совместного с постпредом США при ООН Келли Крафт визита в Стамбул.

Напомним, турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что США могли бы поставить республике ЗРК Patriot для оказания поддержки в Идлибе. После этого Пентагон сообщил, что в курсе запроса Турции на зенитно-ракетные комплексы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / В ПАСЕ предлагают подтвердить полномочия российской делегации без ограничений – проект решения

22.01 / Чемпионат Украины вошел в топ-25 лучших в мире по версии Федерации футбольной статистики

18.02 / «Мосгоркошгроб»: в Москве организовали продажу гробов для котиков

05.02 / Карантин по коронавирусу в Москве расположился в районе Царицыно

21.02 / Джамала выпустила альбом «Свої» с участием alyona alyona, Jah Khalib, DakhaBrakha, Бумбокс, Pianoboy

18.02 / Зима в Киеве установила два новых температурных рекорда

01.01 / Девочку похитили в Москве в новогоднюю ночь

18.02 / В Кремле прокомментировали новые факты о крушении «Боинга»

19.02 / Российский борец Арсен Гусбанов серьезно пострадал в автокатастрофе

16.02 / Послу России в Турции пригрозили «небоскребом из черепов» российских военных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика