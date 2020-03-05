Мнение: Сравнение военной мощи, постсоветская армия и 700 миллионов против России

05.03.2020, 13:42, Разное

1. Согласно последней версии рейтинга агентства Globalfirepower, Россия вновь заняла второе место в мире по военной мощи, с небольшим отставанием от США и небольшим отрывом от Китая. Как видно, современная российская армия ненамного отличается по своим относительным возможностям от советской армии – военный паритет сохраняется:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/zapad-sostavil-reiting-voennoi-mosci-stran-mira-5e254f43b477bf00adce12fc

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/sravnenie-razmerov-armii-rossii-i-ssha-5e466245b7ff5817661db6fe

По индексу боевой мощи, Россия и США по праву занимают место самых сильных армий мира (чем ближе к 0, тем сильнее армия). Третье место занимает Китай. У России огромное стратегическое преимущество в территории и по запасам и добыче природных ресурсов, а также климате. У США преимущество в населении, экономике и количестве работоспособного населения, а также в количестве инфраструктурных объектов.

Теперь посмотрим на военные потенциальны двух стран в технике.

Если США и опережают Россию в воздухе, то на суше нашей стране равных нет как в количестве боевых единиц, так и в их огневой мощи.

Россия значительно превосходит другие страны по танкам и артиллерии, а также опережает США по количеству бомбардировщиков. В общую численность авиации входят также различные тренировочные самолеты, резерв и прочая авиационная техника. В таблицу мы вынесли лишь основные виды авиации.

Теперь посмотрим на флот.

США гордятся своим флотом и он по праву признан самым сильным в мире. Особенно американцы гордятся своими авианосцами. Однако Россия (как и Китай) тоже может похвастаться мощным флотом, который составляет конкуренцию США. Россия превосходит США по количеству фрегатов, минных кораблей и корветов.

По оценкам обе страны обладают примерно одинаковым ядерным потенциалом.

2. Блогер ilyachalov рассказывает про свою службу в «дореформенной» армии 1990-х годов:

https://ilyachalov.livejournal.com/109930.html

Служил я в девяностых, по призыву, во внутренних войсках. Сейчас служат год, а тогда норма была — два года. У меня по факту вышло еще и больше, из-за Второй чеченской.

В школе у нас были отдельные уроки, посвященные вождению грузового автомобиля и трактора. Руководство школы даже умудрилось сделать нам сдачу на права прямо в школе. Видимо, поэтому меня определили в механики-водители БМП (боевая машина пехоты), хотя я был ботаном-очкариком и технику не любил всей душой, предпочитая возиться с компьютерами. <…>

Очки, кстати, мне разбили довольно быстро, ходил в треснутых. <…>

Попав в часть, я познакомился с дедовщиной. Механикам-водителям БМП приходилось в этом плане еще хуже, чем пехоте. Пока пехота занималась физподготовкой, маршировала на плацу и тому подобное, мы с утра отправлялись в гаражи с БМП, где отцы-командиры предоставляли нас самим себе. Техника стояла законсервированная, заводить ее было нельзя. Это был худший год в моей жизни. Безделье вынуждало дедов измываться над нами еще больше.

Изредка случались учения. Из казарм выносились и разбирались сотни металлических кроватей. Затем мы загружали их в грузовики и выдвигались в поля. Там устанавливались огромные палатки. Одна палатка могла вместить целую роту. В палатке устанавливались те самые металлические кровати из казарм. В те же два яруса. <…>

Хозяйке на заметку. Кстати, крышкой ствольной коробки АК-74М очень удобно вскрывать консервы из сухпайка в отсутствие ножа или открывашки. <…>

Еще в армии меня научили тому, что солдат никогда не болеет. Любая болезнь лечится усиленной физподготовкой. Единственный раз, когда я действительно заболел, был вызван эпидемией некоего вируса. Возможно, это была краснуха, но я не уверен. На груди появилась мелкая красная сыпь, температура поднялась до 40 градусов, появилась бледность лица. Нас, несколько десятков человек, сначала поместили в карантин. Через несколько дней температура упала и меня отправили в больницу, где я провел около месяца. На самом деле, был здоров уже через неделю, но затягивал возвращение в часть, так как в больнице было почти то же, что и на гражданке. <…>

Одна из таких боевых тревог вылилась в действительное выдвижение в Чечню. <…> В Чечне было много разных интересных случаев, можно роман написать. <…>

Нам пришлось прослужить больше двух лет, потому что наша смена должна была пройти как минимум КМБ. У нас не было явного дембельского периода. Уезжал я из Чечни глубокой осенью, было грязно, нас увозил грузовик.

Вернувшись в часть, я узнал, что многие люди живут вообще без тормозов, не имея никаких сдерживающих механизмов. Перед демобилизацией нам выплатили некую положенную по закону денежную сумму за службу по призыву. Так часть только что призванных ребят попыталась отжать у нас эти деньги, пользуясь тем, что нас было около десятка, а их — в несколько раз больше. Отжать не получилось, а получился мордобой.

3. Особенность американской бюджетной дисциплины состоит в том, что в ходе обсуждения государственного бюджета прямо называются суммы, которые планируется потратить на противодействие противникам США:

https://lenta.ru/news/2020/02/10/threats/

Россия и Китай являются основными угрозами для США. Об этом говорится в проекте американского бюджета на 2021 финансовый год… <…>

На противодействие России Белый дом предлагает выделить 700 миллионов долларов. Эти средства пойдут на поддержку союзников США в Европе, Евразии и Центральной Азии и на укрепление общей безопасности.

Дополнительно 24 миллиона долларов планируется потратить на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией».

Вы наверняка скажете, что 700 миллионов против такой мощной страны, как Россия, это курам на смех. Возможно. Но, скажем, примерно на эту же сумму, 715 миллионов, американцы поставили в 2017-2018 годах оружие своим союзникам в Сирии (так называемым «умеренным» боевикам, якобы в целях борьбы с радикальными исламистами ИГИЛ):

https://lenta.ru/news/2020/02/21/lost/

Поставленное оружие, согласно данным отчёта генерального инспектора Пентагона, частично заржавело и пришло в негодность, а частично было украдено. Наверняка оно попало в руки не только к «либеральным» противникам «режима» Башара Асада, но и к тем самым радикалам, против которых, по идее, должно было быть направлено, и с которыми в Сирии сражается в том числе российская армия.