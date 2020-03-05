Эксперты рассказали, как приучить младенца спать ночью

05.03.2020, 13:37, Разное

Очень часто родители новорожденного ребенка жалуются на недосыпание, поскольку он плохо спит по ночам, высыпаясь днем. Эксперты дали несколько советов, как наладить режим младенца.
Во-первых, малышу необходимо дать понять, что наступило утро. Осуществить это помогут гигиенические процедуры – протирание влажной ватой лица, чистка ушей и носа. При ночном вскармливании не стоит включать яркое освещение, лучше воспользоваться ночником.

Вечером важно проследить, чтобы в доме наступила тишина, не было слышно криков и других громких звуков. Родители младенца и все обитатели дома должны говорить приглушенными голосами. Эксперты советуют включать ребенку спокойную убаюкивающую музыку перед ночным сном.



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