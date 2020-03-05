Спасатель Александр Гофштейн исключил шансы выжить для участников вечеринки в бане с сухим льдом

05.03.2020, 13:37, Разное

Александр Гофштейн, заслуженный спасатель РФ, прокомментировал трагедию, случившуюся на вечеринке, устроенной блогером Екатериной Диденко в честь дня рождения в бане. Эксперт отметил, что у присутствующих при использовании сухого льда не было шансов выжить.
Экс-глава Российского центра подготовки спасателей объяснил, как только происходит контакт вещества с водой, начинает выделяться углекислый газ. Именно им отравились участники вечеринки. Аналог ему — угарный газ, часто являющийся причиной смерти людей в гаражах, оставляющих работающим двигатель авто при закрытых дверях.

К смерти могут привести несколько полных вдохов. По словам Гофштейна, привести в чувства отравившихся углекислым газом людей практически невозможно. Для этого требуется специальное оборудование, которого у участников вечеринки не было, поэтому их шансы выжить равнялись нулю.

Екатерина Диденко праздновала день рождение в бане 28 февраля. Блогер решила использовать на вечеринке сухой лед, который высыпали в бассейн, что привело к гибели двух гостей и мужа именинницы, напоминает «ПолитЭксперт».



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