Из президентской гонки в США выбыл миллиардер Том Стейер

01.03.2020, 7:34, Новости дня

Минус один в гонке за кресло президента США. Кандидат от демократов миллиардер Том Стейер снял свою кандидатуру, потратив на проведение компании около 200 миллионов долларов.

Сделать он это решил после субботних праймериз демократической партии в штате Южная Каролина. Там пока лидерство у бывшего вице-президента США Джо Байдена. Такие итоги приводят американские СМИ после подсчета 7 процентов голосов, сообщает "Россия 24".

По данным журналистов, Байдену отдали предпочтение более 50 процентов голосовавших демократов, на втором месте — сенатор Берни Сандерс



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