«Сент-Луис» выиграл «Далласа» в серии буллитов

01.03.2020, 7:34, Новости дня

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжился двумя встречами. Обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис Блюз" в серии буллитов победил "Даллас Старз" 4:3.

"Блюзмены" выигрывали 3:1, но Денис Гурьянов отыграл одну шайбу и подарил "звездам" шанс на спасение. Гости заменили вратаря Антона Худобина полевым игроком и сравняли счет – 3:3. Дополнительное время победителя не выявило, а в буллиты лучше выполнили хоккеисты "Блюз" – 1:0.

Денис Гурьянов забросил свою 20 шайбу в чемпионате. Также на его счету 9 голевых передач. Одноклубник Гурьянова Александр Радулов не реализовал послематчевый буллит. Вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил 26 бросков.

"Аризона Койтос" проигрывала на своем льду "Баффало Сэйбрз" 0:2. Но затем "койтоты" забросили пять шайб. В итоге победа "Аризоны" 5:2.



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