Геннадий Онищенко назвал пирсинг “глупейшей модой” и раскритиковал прокалывание интимных мест

01.03.2020, 7:07, Разное

Геннадий Онищенко посетил радиостанцию “Говорит Москва”, где обсудил с ведущими моду на пирсинг. Такой способ самовыражения зампредседателя комитета Госдумы по образованию считает “глупейшей модой”, а особенно если прокалывают интимные места.

“Очень много разных мод глупых мы знаем: в пуп, нос. Часто увлекаются молодые девушки, вставляют в том числе в язык”, — отметил депутат.

В особенности, по словам политика, опасны проколы интимных мест, так как это плохо со стороны гигиены. Также он добавил, что, в отличии от других манипуляций с телом, “это можно исправить”.

До этого Геннадий Онищенко высказался по поводу татуировок. Рисунки на теле он призвал запретить, а саму моду на них назвал “туземной и примитивной”. Родительниц с татуировками политик и вовсе сравнил с “прикроватными ковриками”.