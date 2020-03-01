Бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян отправился в первый гастрольный тур

01.03.2020, 7:07, Разное

Популярный блогер Давид Манукян объявил о старте своего первого гастрольного тура по России. Бойфренд Ольги Бузовой будет в разъездах до середины лета.

Уже с 7 марта Манукян отправится по городам России. Судя по комментариям Ольги Бузовой под записью, такая ситуация ее устраивает — она прокомментировала публикацию смайликами. Сама поющая ведущая постоянно находится в разъездах и на съемках “Дома-2”.

“Это первый тур, любимые! Я отправляюсь к тебе в городе. Давайте наделаем шума. Буду рад видеть каждого”, — написал Манукян под публикацией, не забыв поинтересоваться у фанатов, какие города стоит еще посетить.

Ольга Бузова и Давид Манукян подтвердили свои отношения после окончания шоу “План Б”, в котором ведущая “Дома-2” так никого и не выбрала. Пара постоянно снимает видео для Tik-Tok, а перед новым год записала совместный хит “Мандаринка”.