Савичеву возмутила реакция блогерши Диденко на трагедию в московской бане

01.03.2020, 6:46, Новости дня

Певицу Юлию Савичеву шокировала реакция блогерши Екатерины Диденко, которая после трагедии с сухим льдом в бане в Москве стала записывать видео и выкладывать их в соцсети.

По словам певицы, ей непонятно, почему после гибели мужа Диденко начала снимать себя на телефон и «рыдать на камеру», передает РИА «Новости».

«Мне кажется, что эти люди уже просто не понимают, где и в каком мире они находятся. Мне кажется, они потеряли чувство реальности, нормальной жизни», – сообщила Савичева.

По ее словам, подобное поведение показывает, что интернет «проглатывает людей в пучину безответственности и вакханалии».

«Люди гонятся за хайпом любыми способами. И даже когда в результате происходит непоправимое, они просто не могут остановиться», – возмутилась Савичева, подчеркнув, что записи в соцсетях не имеют никакого отношения к реальной жизни.

Певица также обратила внимание, что Диденко вместе с мужем снимали ролики о медицинских препаратах и взаимодействии их составляющих и при этом решились на такой «сюрприз» для вечеринки.

«Скажите мне, как в головах этой семьи вообще могла зародиться идея кинуть в бассейн 25 килограммов сухого льда да еще и искупаться в этом аду. И все ради красивой картинки или видео в интернете», – обратила внимание Савичева.

По мнению артистки, этот инцидент показал, как блогерство «калечит сознание людей», и заставил пользователей Сети задуматься о последствиях «жизни в интернете».

Савичева также принесла свои соболезнования семьям погибших.

Напомним, в пятницу популярная в соцсети Instagram блогерша Екатерина Диденко отмечала день рождения. По предварительным данным, на празднике один из гостей бросил в бассейн почти 30 кг сухого льда. В результате семь человек получили химические ожоги и отравление, двое умерли на месте. Третьим погибшим, как сообщается, стал Валентин Диденко, муж блогерши. Сама девушка призналась, что осознала произошедшее только на следующий день после трагедии. Позднее стали известны детали смертельной вечеринки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что близких блогерши Диденко погубил «гигантский огнетушитель».