В РФ с 1 марта вступил в силу ряд новых законов

01.03.2020, 6:46, Новости дня

С 1 марта в РФ вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.

В воскресенье вступает в силу закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, которой правительство наделяется правом закупать не зарегистрированные в РФ препараты, передает РИА «Новости».

Закон о взаимозаменяемости лекарств дает правительству право устанавливать правила и особенности определения взаимозаменяемости медицинских препаратов. Уточняется понятие «взаимозаменяемые лекарственные препараты» по ряду параметров и понятийный аппарат, который станет единообразным. Кроме того, законопроектом определяется, по какой формуле будет определяться цена по госзакупкам взаимозаменяемых лекарственных препаратов.

Документ также определяет полномочия правительства закупать не зарегистрированные в РФ препараты по решению врачебной комиссии.

Кроме того, с 1 марта обязательным стало и нанесение средств идентификации либо на потребительскую упаковку, либо на обувь, либо на товарный ярлык обувных товаров. Кроме того, участники рынка с марта вносят в информационную систему сведения о маркировке обуви и данные об обороте товаров.

Помимо этого, с 1 марта вступает в силу ГОСТ «Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки», утвержденный 26 ноября 2019 года. ГОСТ касается мотоциклов, легковых автомобилей и прицепов в возрасте старше 30 лет, а также грузовых машин, автобусов и прицепов к ним, не предназначенных для коммерческого использования, в возрасте старше 50 лет.

При этом, как поясняли в Росстандарте, речь идет только о транспортных средствах с оригинальными двигателем, кузовом и рамой (при ее наличии), сохраненных или отреставрированных до оригинального состояния.

С 1 марта также вступил в силу закон о «гонорарах успеха» адвокатов, предусматривающий создание механизма, по которому они смогут определять размер вознаграждения в зависимости от исхода дела и результатов работы.

Так называемые «гонорары успеха» – условие соглашения, согласно которому размер или выплата доверителем вознаграждения ставится в зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи. Также уточняется, что эти гонорары не могут применяться в случаях оказания юридической помощи по делам об административных правонарушениях и уголовным делам.

Напомним, 20 февраля Минздрав утвердил перечень незарегистрированных лекарств, которые можно будет закупать и ввозить в Россию. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил до конца года внедрить единый реестр граждан, имеющих право на льготы по лекарствам.