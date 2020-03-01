Мнение: Индексы

01.03.2020, 6:10, Разное

Самые негативные прогнозы на китайскую статистику оказались верхом оптимизма. Индекс деловой активности PMI рухнул до совершенно катастрофических 35,7, причем это в "среднем по больнице". В автопроме, химпроме и машиностроении Китая он упал ниже 30.

Понедельник, судя по всему, будет угольно-черным. Как на китайских биржах, так и на мировых. Нас, понятно, будет интересовать нефть. Но тут прогнозы давать бессмысленно — весь вопрос, какой может быть паника.