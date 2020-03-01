Названы продукты, которые помогают поумнеть

01.03.2020, 6:01, Разное

Медики назвали продукты, которые помогают людям стать умнее. Они стимулируют работу мозга, позволяя улучшить когнитивные функции в дальнейшей перспективе. пишет Change.

Рекомендуется употреблять овес, поскольку он стимулирует кровообращение и богат витаминами группы B. Ананасы позволяют лучше запомнить информацию перед важным мероприятием. Для того, чтобы ускорить усвоение новых данных, а также предотвратить проблемы с сердцем, поможет авокадо за счет наличия в нем жирных кислот, магния, кальция и фосфора.

Среди других продуктов для улучшения работы мозга выделяют свелку, лимоны и баклажаны. Последние позволяют насытить мембраны клеток мозга жиром и защитить его от повреждений.