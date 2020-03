Байдена назвали победителем праймериз демократов в Южной Каролине

01.03.2020, 5:41, Новости дня

Американские телеканалы NBC, CNN, ABC, Fox News, а также Associated Press и The New York Times, утверждают, что бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) демократов в штате Южная Каролина.

«Лишь несколько дней назад пресса и обозреватели заявляли, что нашей кампании конец. Однако после сегодняшнего вечера ясно, что мы очень даже живы, и нам нужна ваша помощь, чтобы продолжить движение вперед», – написал Байден в своем Twitter.

По оценкам CNN, по итогам первичных выборов в Южной Каролине Байден получит не менее 14 из 54 голосов делегатов, передает ТАСС.

За голоса делегатов от Южной Каролины борются также бывший сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и миллиардер Том Стейер.

Напомним, в прошлое воскресенье глава американского государства Дональд Трамп поздравил сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса с успехом на собраниях активистов Демократической партии США в Неваде.

