Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Армении

01.03.2020, 5:40, Новости дня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о первом случае заражения новым коронавирусом на территории республики.

«Около двух часов назад мы, к сожалению, узнали о первом заболевшем. Пациенту 29 лет, он прилетел со своей супругой из Ирана 28 февраля», – цитирует  Пашиняна ТАСС.

Пашинян отметил, что инфицированный сам пришел в госпиталь и сдал тест на наличие вируса, который показал положительный результат. По его словам, состояние больного оценивается как удовлетворительное.

«Что очень важно, результат теста на коронавирус у супруги [зараженного] отрицательный», – подчеркнул премьер. Он заверил, что все люди, имевшие контакт с пациентом, будут изолированы.

Напомним, по последним данным властей КНР, число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 870 человек, инфицировано свыше 79,8 тыс. человек.

Напомним, в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности пандемии в связи с распространением коронавируса COVID-19. В пятницу ВОЗ повысила оценку риска коронавируса до «очень высокого».



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