Чилийские военные спасают русского моряка, у которого случился инсульт

01.03.2020, 5:22, Новости дня

Почетный консул РФ на Огненной земле Юрий Андрущак сообщил, что чилийские и аргентинские военные помогают спасти русского моряка, у которого случился инсульт на рыбацком судне на юге от Мальвинских (Фолклендских) островов.

Трал-мастер рыболовного траулера "Атлантик"​​​ 62-летний Игорь Максимов почувствовал головокружение, переходящее в слабость и отказ конечностей левой части тела. Его обследовал судовой врач, передает РИА Новости.

Было установлено, что у мужчины инсульт. В настоящий момент Максимов находится в тяжелом состоянии. У него отмечено повышение температуры, что может свидетельствовать о первой стадии пневмонии. В дальнейшем прогноз неутешительный – может развиться отек мозга.

Аргентина, которая ближе всего находится к Мальвинским островам, договорилась с чилийской стороной о военном быстроходном катере, который максимально оперативно сможет эвакуировать русского моряка. Больного будет сопровождать аргентинский врач — кардиолог.



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